Źródło: The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Gareth Bale ma kontrakt z Realem Madryt tylko przez pół roku. Walijczyk może zakończyć przygodę z futbolem. Nastąpi to pod pewnym warunkiem.

Najbliższe miesiące mogą być ostatnimi w karierze piłkarskiej Bale’a

Walijczyk zastanawia się nad zakończeniem przygody z futbolem

Kwestia ta wyjaśni się w marcu

Bale stawia Walię na pierwszym miejscu

Swego czasu Gareth Bale był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Walijczyk imponował występami w Realu Madryt, któremu pomógł wygrać Ligę Mistrzów cztery razy w odstępie pięciu lat. Aktualnie 32-latek jest cieniem tego zawodnika.

Kibice, którzy nie są na bieżąco z Realem Madryt, mogli zapomnieć, że Bale reprezentuje jeszcze barwy tego klubu. Walijczyk w tym sezonie rozegrał ledwie trzy mecze (jeden strzelony gol). Na boisku spędził niespełna 200 minut.

Aktualna umowa Bale’a z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Żadna ze stron nie wyraża chęci do jej przedłużenia. Niewykluczone, że za pół roku nie będziemy oglądać Walijczyka w żadnym zespole. 32-latek bierze bowiem pod uwagę zakończenie przygody z futbolem. Nastąpi to pod pewnym warunkiem.

W marcu reprezentacja Walii zawalczy o udział na mundialu w Katarze. Jej przeciwnikiem na własnym stadionie będzie Austria. Bale pragnie zagrać na mistrzostwach świata. Jeżeli Walijczycy uzyskają przepustkę na turniej, 32-latek znajdzie nowy zespół, aby być w dobrej formie fizycznej i sportowej. Nie musi to jednak być topowa ekipa. W przypadku odpadnięcia Walijczyków na etapie baraży, możliwe jest iż Bale przestanie grać w piłkę nożną.

