Szkoleniowiec Realu Madryt Carlo Ancelotti uderzył w prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina, który skrytykował niedawno prezydenta Królewskich Florentino Pereza i jego zaangażowanie w projekt Super Ligi.

Carlo Ancelotti w ostrych słowach odniósł się do wypowiedzi prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina dotyczącej Florentino Pereza

Real Madryt w niedzielnym ligowym meczu zmierzy się u siebie z Celtą Vigo

Dla Królewskich będzie to pierwsze spotkanie od marca 2020 roku na Santiago Bernabeu

Ancelotti odpowiada Ceferinowi

Ceferin w opublikowanym niedawno wywiadzie określił prezydentów Realu Madryt, Barcelony i Juventusu – odpowiednio Florentino Pereza, Joana Laportę i Andreę Agnellego jako “niekompetentnych liderów”, którzy poprzez próbę stworzenia Superligi “próbowali zabić piłkę nożną”.

Podczas sobotniej konferencji prasowej do słów prezydenta UEFA odniósł się szkoleniowiec Realu Madryt Carlo Ancelotti. – Wydaje mi się to trochę dziwne, gdy organizacja taka jak UEFA mówi w ten sposób o prezydencie klubu, który 13 razy wygrywał Ligę Mistrzów. Jeśli prezydent klubu, który wygrał te rozgrywki 13 razy jest niekompetentny, to jacy są pozostali? Nie wiem – powiedział włoski szkoleniowiec.

Real Madryt, FC Barcelona i Juventus to jedyne kluby, które odmówiły opuszczenia projektu Superligi, nawet po tym jak zrobiło to pozostałe dziewięć klubów-założycieli.

Real Madryt wraca na Santiago Bernabeu

W niedzielę Real Madryt zmierzy się w ligowym meczu z Celtą Vigo. Dla drużyny Królewskich będzie to pierwszy mecz na Santiago Bernabeu od marca 2020 roku. Królewscy przez ponad ostatni rok swoje domowe spotkania rozgrywki na Estadio Alfredo Di Stefano, podczas gdy ich główny obiekt został poddany przebudowie. Ta trwa nadal, ale piłkarze Królewskich już w niedzielę wrócą do rozgrywania na nim spotkań.

– To coś specjalnego dla wszystkich. To stadion, który zawsze pomagał drużynie. Naszym celem jest wygrana i dobra gra, ale także stworzenie dobrego widowiska – powiedział Ancelotti.

Zobacz także: Real Madryt – Celta Vigo: typy, kursy, zapowiedź (12.09.2021)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin