fot. Imago/AFLOSPORT Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior w meczu z Lipskiem stał się z obrońcą rywali

W mediach szeroko komentuje się zachowanie Brazylijczyka

Carlo Ancelotti uważa, że jego podopieczny jest prześladowany

Ancelotti broni Viniciusa. Brazylijczyk jest prześladowany?

W środku tygodnia o Viniciusie Juniorze znów zrobiło się bardzo głośno. Przy okazji meczu Realu Madryt z Lipskiem kibice dość intensywnie komentowali zachowanie Brazylijczyka, który starł się z jednym z obrońców rywala. Domagali się wręcz wyrzucenia go z boiska, do czego oczywiście nie doszło.

Gwiazdor Królewskich od lat jest ofiarą prowokacyjnych zachowań ze strony piłkarzy oraz kibiców rywali. Faktem jest, że on również nie pozostaje dłużny i wielokrotnie robi rzeczy, których nie powinien. Carlo Ancelotti nieustannie staje natomiast w obronie swojego podopiecznego, uważając, że jest niewłaściwie traktowany.

– Nie mogłem znaleźć zawodnika, który byłby tak prześladowany, jak on. Kopią go, gwiżdżą, obrażają, co ma zrobić? Strzela bramki i asystuje. Uważam, że powinno się zmienić nastawienie wobec Viniciusa. Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, aby taki zawodnik musiał tyle wycierpieć. W Vallecas otrzymał cios w głowę i nie było nawet żółtej kartki, a ludzie domagają się dla niego czerwonej kartki w meczu z Lipskiem – apeluje Ancelotti.

