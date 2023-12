Ancelotti porównał Bellinghama do Zidane’a. Wskazał dużą różnicę

Jude Bellingham podbija serca kibiców swoimi występami w Realu Madryt. Carlo Ancelotti porównał Anglika do Zinedine'a Zidane'a.

IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham robi furorę w barwach Realu Madryt

Na konferencji prasowej Carlo Ancelotti porównał Anglika do Zinedine’a Zidane’a

Włoch wskazał duże różnice pomiędzy nimi

Carlo Ancelotti: Zidane’a nie miał tego, co ma Bellingham

Jude Bellingham zanotował genialny start w barwach Realu Madryt. Anglik seryjnie zdobywa bramki, bijąc nawet rekordy Cristiano Ronaldo. Pomocnik nie ukrywa, że jednym z jego idolów jest Zinedine Zidane. Na konferencji prasowej Carlo Ancelotti został poproszony o porównanie swojego podopiecznego do legendy piłki nożnej.

– Trudno porównać, bo to dwie różne generacje. Jedną z różnic, jaką widzę, jest to, że Bellingham pojawia się na boisku w sposób, jakiego nie miał Zidane, a Zidane miał indywidualne cechy, których nie ma Bellingham. Jest różnica, ale to jest nowoczesny futbol, ​​który potrzebuje silnych fizycznie zawodników, takich jak Bellingham, którzy są w stanie bardzo szybko pokonać całe boisko – ocenił włoski trener Los Blancos.