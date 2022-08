fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Casemiro jest ostatnio na świeczniku większości mediów. Powodem jest łączenie Brazylijczyka z transferem do Man Utd. ESPN podaje natomiast, że zawodnik ma się spotkać z trenerem Carlo Ancelottim, mając omówić temat roli w zespole. Po rozmowie powinno się dużo wyjaśnić.

Casemiro może jeszcze tego lata zmienić barwy klubowe

Nasilają się spekulacje dotyczące transferu z udziałem zawodnika

30-latek jest łączony z przeprowadzką do Man Utd

Ancelotti nie chce robić Casemiro problemów

Casemiro ma kontrakt ważny z Realem Madryt do 2025 roku. Brazylijski zawodnik trafił do ekipy z La Liga z Sao Paolo za sześć milionów euro. Dzisiaj wartość zawodnika jest znacznie wyższą.

Biorąc jednak pod uwagę to, że tego lata szeregi Los Blancos wzmocnił Aurelien Tchouameni, to można się zastanawiać, czy Casemiro nie zostanie odstawiony na boczny tor. Jeśli tak miałoby się stać, to możliwość transferu zawodnika do Man Utd wydaje się ciekawą alternatywą.

Hiszpańscy dziennikarze przekonują, że trener Carlo Ancelotti nie myśli o sprzedaży zawodnika, ale jeśli Casemiro podejmie decyzje o zmianie klubu, to Włoch jest gotów ją zaakceptować. Tym samym doświadczony trener nie chce stawiać żadnych przeszkód piłkarzowi w karierze. Klub z Old Trafford jest gotowy wyłożyć na transakcję z udziałem Casemiro mniej więcej 65 milionów euro.

Jasne jest też, że Brazylijczyk jest chętny na zmianę klubu. Man Utd oferuje Casemiro na tyle atrakcyjne zarobki, że piłkarz poważnie zastanawia się nad tą opcją, zdając sobie doskonale sprawę z tego, że w wieku 30 lat to może być dla niego tak naprawdę ostatni lukratywny kontrakt w karierze.

