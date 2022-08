PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Hiszpańska Marca odsłania nieco więcej szczegółów dotyczących zainteresowanie Manchesteru United Casemiro. Real Madryt nie otrzymał jeszcze żadnej oferty za swojego pomocnika, a o możliwości transferu dowiedział się od swojego gracza.

Real Madryt nie otrzymał jeszcze oferty za Casemiro

Brazylijczykiem interesuje się Manchester United, którego pierwsza propozycja ma opiewać na kwotę około 60 mln euro

O transferze ma zdecydować sam zawodnik, który na Old Trafford może liczyć na podwojenie zarobków

Casemiro zdecyduje o transferze do Manchesteru United

Manchester United zwrócił się w kierunku Casemiro, po tym, jak stało się jasne, że nie mają żadnych szans na pozyskanie Frenkie de Jonga z Barcelony. Czerwone Diabły straciły sporą część letniego okienka transferowego próbując wyciągnąć Holendra z Katalonii. To się jednak nie udało, dlatego zespół z Old Trafford w trybie pilnym szuka alternatyw.

Real Madryt dowiedział się o zainteresowaniu Manchesteru United Casemiro od samego zawodnika. Brazylijczyk ma bardzo dobre relacje z klubem, dlatego od razu gdy pojawiły się pierwsze kontakty Czerwonych Diabłów z jego agentem poinformował o tym władze Los Blancos.

Królewscy zdaje sobie sprawę, że Casemiro otrzymał ofertę pensji, która jest blisko dwukrotnie wyższa od tego, co otrzymuje w Madrycie, dlatego klub wie, że może być to propozycja nie do odrzucenia.

Jednak biorąc pod uwagę kryzys, jaki obecnie przeżywają angielscy giganci, z fatalnym początkiem sezonu Premier League i sezonem w Lidze Europy zamiast w Lidze Mistrzów, zaskakujące jest, że gracz rozważa transfer, pisze hiszpańska Marca.

Casemiro ma już 30 lat, dlatego to tak naprawdę ostatni moment na zmiany w karierze. Hiszpańskie media utrzymują, że decyzja o transferze będzie należała do Brazylijczyka, który miał dostać zapewnienie od Florentino Pereza, że jeśli zdecyduje się odejść to klub nie będzie go zatrzymywał. Spekuluje się, że pierwsza oferta Manchesteru United wyniesie około 60 milionów euro. Królewscy oczekują około 20 milionów więcej, dlatego bardzo możliwe, ze oba kluby spotkają się gdzieś pośrodku tej kwoty.

