Pressfocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

W sezonie 2021/2022, Real Madryt do tej pory wywalczył 17 punktów więcej, aniżeli FC Barcelona. Mimo to, Carlo Ancelotti nie uważa, że to Królewscy są faworytem meczu 1/2 finału Superpucharu Hiszpanii.

We wszystkich statystykach w bieżących rozgrywkach, Real Madryt góruje nad FC Barcelona

Królewscy mają też nieporównywalnie lepszą sytuację kadrową

Mimo to, Carlo Ancelotti daleki jest od tego, aby swój zespół uznać za faworyta środowego starcia

Statystyki są za Realem

Piłkarze z Santiago Bernabeu w 21 meczach 15 razy wygrali, 4 zremisowali i tylko 2 razy przegrali. Dla porównania, FC Barcelona w bieżących rozgrywkach La Liga czterokrotnie schodziła z boiska pokonana (do tego osiem razy wygrała oraz remisowała). Blaugrana ma również nieporównywalnie gorszą liczbę goli (31), aniżeli Real Madryt (45). No i najistotniejsze – w bezpośrednim meczu tych dwóch drużyn, lepsi byli Los Blancos, którzy w październiku pokonali odwiecznego rywala na Camp Nou 2:1.

Mimo faktu, że wszelkie statystyki przemawiają w środę za Realem, na przedmeczowej konferencji prasowej, Carlo Ancelotti jak ognia unikał stwierdzenia, że to jego zespół jest faworytem spotkania, które odbędzie się na King Fahd Stadium w Rijadzie.

Przeczytaj również: Kroos chce zakończyć karierę w Realu

Ancelotti docenia pracę Xaviego

– Byłbym zmartwiony, gdyby moi gracze czuli się faworytami tego pojedynku. Bo przecież wcale tak nie jest – stwierdził włoski szkoleniowiec. – To są zawsze wyrównane mecze, bez względu na różnice punktowe w La Liga. I to też dziś będzie mecz jak w La Liga. Aby wygrać, będziemy musieli dać z siebie wszystko.

Patrząc jednak jak wygląda sytuacja kadrowa Barcy, w przypadku Realu, Carletto w zasadzie nie ma na co narzekać. – Jedyne moje wątpliwości to to, czy gotowy do gry będzie Dani Carvajal oraz czy w miejsce Marco Asensio nie wystawić Rodrygo, aby nieco odświeżyć sytuację w zespole – przyznaje.

Jednocześnie podkreśla, co ceni w katalońskim rywalu: – Mają zarówno weteranów, jak i zdolną młodzież, która może być przyszłością tego klubu. Podoba mi się, że Barcelona cały czas jest zespołem z własną tożsamością, a jej sytuacja pod rządami Xaviego powinna się zdecydowanie poprawić.

Przeczytaj również: Real błyskawicznie zareagował na porażkę w derbach