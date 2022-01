Kroos chce zakończyć karierę w Realu

Pressfocus Na zdjęciu: Toni Kroos

Kontrakt Toniego Kroosa z Realem Madryt kończy się co prawda dopiero 30 czerwca 2023, ale już teraz niemiecki pomocnik nie ma wątpliwości, że chciałby występować na Santiago Bernabeu do końca kariery.

Toni Kroos przyznał, że nie zamierza już nigdy zmieniać klubu

Niemiecki pomocnik doskonale czuje się w Realu Madryt

Mimo upływu lat, wciąż jest na Santiago Bernabeu fundamentalną postacią

Bogata kariera Kroosa

Niemiecki pomocnik przeniósł się do Realu Madryt z Bayernu Monachium latem 2014 roku. Od tego czasu zdobył wraz z Królewskimi niemal wszystkie możliwe trofea. I to po kilka razy! Trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów i Superpuchar Europy, czterokrotnie Klubowe Mistrzostwo Świata, a na arenie krajowej dwa razy był mistrzem Hiszpanii oraz zdobywcą Superpucharu Hiszpanii. Do tej pory, w barwach Los Blancos rozegrał 340 meczów (strzelił 25 goli i zaliczył aż 83 asysty).

Mimo upływu lat, Toni Kroos wciąż pełni na Santiago Bernabeu istotną rolę. W sezonie 2021/2022 we wszystkich rozgrywkach wystąpił 20 razy (trzy gole i trzy asysty). Jego umowa z liderem La Liga kończy się dopiero za 1,5 roku, ale 106-krotny reprezentant Niemiec nie ma wątpliwości, że chciałby ją przedłużyć i swoją bogatą karierę zakończyć właśnie w stolicy Hiszpanii.

Kroos nie ma dość

– Celowo przy okazji ostatniego przedłużenia umowy, wybrałem sobie taki termin jej trwania, ponieważ uważam, że 33 lata to dobry wiek, aby zastanowić się co dalej – przyznał Kroos w rozmowie ze stacją Sky Deutschland. – Nie muszę już jednak o tym myśleć, ponieważ łączy mnie niesamowita więź z madryckim klubem i nigdy nie wystawiłbym jej na spekulacje.

– Wydaje mi się, że obie strony czują to samo. Chcę zakończyć swoją karierę w Madrycie i wierzę, że tak się stanie. Nie jestem jednak w stanie dokładnie określić, czy nastąpi to już w 2023 roku czy też dwa lata później – dodał.

Niemiec przyznał również, że nie przerażą go rywalizacja z młodszymi kolegami o miejsce w wyjściowym składzie, a więc z Eduardo Camavingą czy też Fede Valverde: – Wiem co mam w klubie i wiem też, czego klub oczekuje ode mnie. Nadal czuję się świetnie, ale muszę też swoje ciało dostosować do aktualnego poziomu.