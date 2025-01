Alaba coraz bliżej powrotu po długiej kontuzji. Real testuje formę Austriaka

Real Madryt wrócił do treningów po wyczerpującym meczu z Celtą Vigo w Pucharze Króla. Carlo Ancelotti sprawdza formę Davida Alaby, który zbliża się do powrotu do gry po długiej kontuzji, donosi "Marca".

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

Alaba kończy rehabilitację

Real Madryt zaledwie kilka godzin po awansie do ćwierćfinału Pucharu Króla, wznowił treningi w Valdebebas, przygotowując się do meczu ligowego z Las Palmas, który odbędzie się w niedzielę (19 stycznia) o 16:15. Carlo Ancelotti postanowił zmodyfikować plan treningowy, skupiając uwagę na powrocie Davida Alaby.

Austriacki obrońca nie grał od 20 grudnia 2023 roku, kiedy to doznał zerwania więzadła krzyżowego w lewym kolanie. Po ponad roku trudnej rehabilitacji Alaba jest bliski powrotu na boisko. Aby ocenić jego gotowość, Ancelotti zorganizował wewnętrzny sparing, w którym udział wzięli zawodnicy z akademii. Austriak najpewniej nie wystąpi jeszcze w nadchodzącym pojedynku, ale wygląda na to, że stanie się to już niebawem.

Podczas gdy piłkarze, którzy rozegrali najwięcej minut przeciwko Celcie, skupili się na regeneracji, pozostali zawodnicy trenowali na boisku. Trening obejmował ćwiczenia fizyczne, pracę z piłką oraz mecz na małym polu gry. W międzyczasie Eduardo Camavinga rozpoczął proces rehabilitacji po swojej kontuzji, co daje nadzieję na jego rychły powrót do zespołu.

Ancelotti liczy, że Alaba będzie gotowy na najbliższe mecze, co pozwoli wzmocnić defensywę zespołu w kluczowej części sezonu. Powrót do pełnej sprawności był dla Austriaka długim i wymagającym procesem, ale wszystko wskazuje na to, że moment jego powrotu na boisko jest coraz bliżej.