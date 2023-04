Benzema już tylko o krok od Lewandowskiego. Klasyfikacja strzelców La Ligi

PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Wydaje się, że tytuł króla strzelców La Ligi powędruje do Roberta Lewandowskiego lub Karima Benzemy

Słaba forma Polaka pozwoliła Francuzowi nadgonić straty

Obecnie zdobywca Złotej Piłki znajduje się już tylko o krok od kapitana Biało-czerwonych

Benzema z łatwością nadrabia straty do Lewandowskiego

FC Barcelona wypracowała sobie znaczną przewagę nad Realem Madryt. Wydaje się, że Królewscy nie zdołają już nadrobić straty do odwiecznego rywala. Wciąż pozostaje jednak walka o laury indywidualne. Choć jeszcze kilka tygodni temu Karim Benzema tracił znaczną liczbę bramek do Roberta Lewandowskiego, słaba forma Polaka odmieniła przebieg rywalizacji.

Kapitan Biało-czerwonych zanotował, co prawda, przełamanie w meczu z Rayo Vallecano (1:2), ale był to jego zaledwie 18 gol w tym sezonie ligowym. “Zaledwie”, pamiętając wyczyny napastnika w Bundeslidze. Z kolei Karim Benzema fenomenalnie zaprezentował się w pierwszej połowie starcia z Almerią, schodząc na przerwę z hat-trickiem na koncie.

Oznacza to, że obecnie traci on do Polaka zaledwie jedną bramkę.

La Liga 2022/23 – strzelcy

Zawodnik Klub Liczba goli Robert Lewandowski FC Barcelona 18 Karim Benzema Real Madryt 17 Enes Unal Getafe 13 Joselu Espanyol Barcelona 13 Borja Iglesias Real Betis 12 Joselu Espanyol Barcelona 13 Iago Aspas Celta Vigo 12 Vedat Muriqi RCD Mallorca 12 Antoine Griezmann Atletico Madryt 11 Alvaro Morata Atletico Madryt 9