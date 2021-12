fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergio Aguero (z lewej) i Ferland Mendy

Sergio Aguero zakończył piłkarską karierę w wieku zaledwie 33-lat. Argentyńczyk informacje przekazał w trakcie środowej konferencji prasowej.

Kłopoty zdrowotne uniemożliwiły Sergio Aguero kontynuowanie kariery

Argentyńczyk w trakcie środowej konfrencji prasowej wygłosił wzruszające pożegnanie

33-latek rozegrał w trakcie kariery łącznie prawie 800 meczów, zdobywając w nich ponad 300 bramek

Sergio Aguero zakończył piłkarską karierę

Sergio Aguero w związku z kłopotami zdrowotnymi ogłosił decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery. Podczas konferencji prasowej, w której ogłoszono smutną wiadomość, Argentyńczyk nie mógł powstrzymać łez.

Aguero został zmieniony w trakcie spotkania 12. kolejki La Liga, w którym FC Barcelona mierzyła się z Deportivo Alaves. W trakcie tej potyczki zawodnik zmagał się z kłopotami sercowymi. Były napastnik Man City na wszelki wypadek został zmieniony. Od tamtej pory nie pojawił się już na boisko.

Argentyński zawodnik trafił do Barcy latem 2021 roku. Do ekipy z Camp Nou piłkarz dołączył na zasadzie wolnego transferu. Było to następstwem wygaśnięcia kontraktu z Man City.

– Ta konferencja prasowa ma tylko przekazać, że podjąłem decyzję o zakończeniu kariery. To bardzo trudny czas, ale cieszę się z dokonanego wyboru – mówił Aguero.

– Stało się to z powodu problemu, na który natknąłem się miesiąc temu. Chodzi o moje zdrowie – dodał piłkarz.

– Chcę powiedzieć wszystkim, że zrobiłem wszystko, co możliwe. Odkąd skończyłem pięć lat, to marzyłem, aby zostać piłkarzem. Chcę podzielić się moją wdzięcznością ze wszystkimi, niezależnie od tego, gdzie grałem… Atletico Madryt… Manchester City… Barca – powiedział 33-latek.

Aguero w trakcie swojej kariery rozegrał łącznie 101 spotkań w reprezentacji Argentyny. Strzelił w nich 41 goli. Latem 2021 roku mógł cieszyć się z wygrania Copa America. Tymczasem z klubami Aguero wygrał między innymi Ligę Europy, pięć razy mistrzostwo Premier League, czy sześć razy Puchar Ligi Angielskiej.

Czytaj więcej: Mancini skomentował prawdopodobne zakończenie kariery przez Aguero

FC Barcelona Elche 1.35 5.25 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15. grudnia 2021 09:30 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin