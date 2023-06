Już trzeciego lipca piłkarzy reprezentacji Polski czeka pierwszy mecz na młodzieżowym Euro do lat 19. Teraz Marcin Brosz poinformował o liście zawodników, których weźmie ze sobą na Maltę.

Selekcjoner Marcin Brosz powołał kadrę na zbliżające się Euro do lat 19

Pierwszy mecz na mistrzostwach Europy 3 lipca

Grupowymi rywalami Polaków są Portugalczycy, Włosi oraz Maltańczycy

Znamy powołania na Euro do lat 19

Reprezentacja Polski do lat 19 przygotowuje się obecnie w Opalenicy do zbliżającego się Euro do lat 19. Podopieczni Marcina Brosza zmierzą się na nim z Portugalią (3 lipca), Maltą (6 lipca) oraz Włochami (9 lipca). Teraz selekcjoner naszej młodzieżówki rozwiał wątpliwości na temat listy zawodników, których zabierze na turniej. Oto lista tych piłkarzy, którzy polecą na Maltę:

Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok)

Dominik Biniek (Blackburn Rovers)

Aleksander Bobek (ŁKS)

Miłosz Brzozowski (Hansa Rostock)

Dawid Bugaj (SPAL)

Igor Drapiński (Wisła Płock)

Iwo Kaczmarski (Empoli FC)

Mateusz Kowalczyk (ŁKS)

Mateusz Kowalski (Parma Calcio)

Antoni Kozubal (GKS Katowice)

Jakub Lewicki (Jagiellonia Białystok)

Jordan Majchrzak (AS Roma)

Wiktor Matyjewicz (Hellas Verona FC)

Miłosz Matysik (Jagiellonia Białystok)

Junior Nsangou (Blackburn Rovers)

Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin)

Kacper Przybyłko (Wisła Kraków)

Wiktor Smoliński (KKS Kalisz)

Igor Strzałek (Legia Warszawa)

Kacper Urbański (Bologna FC)

Oliwier Zych (Aston Villa)

🆕 Skład reprezentacji Polski do lat 19 na mistrzostwa Europy na Malcie 🆕

— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 25, 2023

