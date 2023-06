Ceniony komentator o reprezentacji. “Możemy przeżyć to, co w latach 90.”

IMAGO/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Andrzej Janisz na antenie “Meczyków” wypowiedział się na temat reprezentacji Polski

Zdaniem dziennikarza, możliwy jest powrót do wyników z lat 90.

Komentator wziął też w obronę Grzegorza Krychowiaka

“Zwolnił go hejt”

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo trudny okres. Polacy ulegli outsiderowi europejskiej piłki Mołdawii 3:2 i po trzech kolejkach eliminacji do Euro 2024 zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Tym samym wyprzedzając tylko Wyspy Owcze. To oznacza dużą dawkę niepokoju kibiców i dziennikarzy. Teraz głos w sprawie zabrał Andrzej Janisz. Legendarny komentator Polskiego Radia i Polsatu Sport.

– Krychowiaka zwolnił hejt. Ludzi denerwowało, że głównie zasłania piłkę i daje się sfaulować. Ale przez większość meczów to było skuteczne. Wpływ jego następców na drużynę jest zdecydowanie mniejszy – powiedział dziennikarz na antenie “Meczyków”.

– Glik to postać monumentalna. Oczywiście, jeżeli powołujemy zawodnika z trzeciej ligi włoskiej, to nie wygląda to najlepiej wizerunkowo. Ale mam wrażenie, że z nim na boisku mielibyśmy więcej niż trzy punkty. Co nie oznacza, że domagam się jego powołania na mecz z Wyspami Owczymi – po prostu mówię o pomnikowej postaci reprezentacji Polski – dodał.

– Obawiam się, że możemy przeżyć niebawem to, co przeżywaliśmy w latach 90. Bo nagle się okaże, że każde następne losowanie będzie gorsze. W roli bezpośredniego rywala nie będziemy mieli już Czarnogóry, czy Czech, tylko znów Anglików, albo Belgów – zakończył komentator.

