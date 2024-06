Kacper Urbański to niewątpliwie największe odkrycie zgrupowania reprezentacji Polski przed Euro 2024. 19-latek otrzymał szansę w towarzyskich meczach z Ukrainą i Turcją, prezentując się w nich z bardzo dobrej strony.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański wykorzystał szansę

Kacper Urbański niewątpliwie wykorzystał szansę jaką otrzymał od Michała Probierza. Utalentowany pomocnik, który na co dzień występuje we włoskiej Bolonii, w meczu z Ukrainą zadebiutował w pierwszej reprezentacji Polski. W poniedziałek pojawił się również na murawie w drugim towarzyskim spotkaniu z Turcją. W obu przypadkach wchodził na plac gry już w trakcie pierwszej połowy, zastępując kontuzjowanych kolegów.

Urbański już po piątkowym meczu z Ukrainą był bardzo chwalony przez obserwatorów. W poniedziałkowym spotkaniu z Turcją potwierdził natomiast, że może być ważną częścią drużyny. Po zakończeniu meczu żałował jednak niewykorzystanej sytuacji do zdobycia swojej premierowej bramki w kadrze. – Szkoda, że nie strzeliłem tej bramki. Czuję, że jak będę dostawał więcej minut, to będę wykorzystywał takie sytuacje – powiedział w pomeczowym wywiadzie dla TVP Sport.

19-letni pomocnik deklaruje również swoją pełną gotowość do pomocy drużynie już podczas Euro 2024. – Zawsze mówiłem, że grając w drużynie Serie A, która była w TOP5 w lidze, jestem gotowy na to. Wszystko zależy od trenera, czy da mi szansę. Ja czuję się gotowy i jeżeli otrzymam szansę, to będę starał się ją wykorzystać – kontynuował.

– Od początku zgrupowania było widać na treningach, że mamy jakość. Gdy jesteśmy mentalnie wolni, to potrafimy grać w piłkę. Pokazaliśmy w tych dwóch meczach, że jak mamy swoje momenty, to wykorzystujemy swoją jakość – dodał Urbański, pytany o formę prezentowaną przez Biało-czerwonych.

Urbański przyznał także, że został bardzo dobrze przyjęty przez kolegów z reprezentacji. – Cieszę się, że jestem z chłopakami. Zbieram doświadczenie będąc w tej drużynie. Atmosfera jest niesamowita. Zostałem bardzo dobrze przyjęty przez chłopaków i cieszę się, że mogę spędzać z nimi czas poza boiskiem i na boisku.

