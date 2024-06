Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong nie zagra na Euro 2024

Selekcjoner reprezentacji Holandii Ronald Koeman będzie musiał poradzić sobie z dużym problemem. Jak poinformował portal soccernews.pl, w poniedziałek okazało się, że w turnieju finałowym Euro 2024 nie będzie mógł wziąć udział podstawowy zawodnik jego zespołu Frenkie de Jong. 27-letni pomocnik, który zmagał się ostatnio z kontuzją kostki, nie zdąży dojść do pełnej sprawności.

De Jong kontuzji nabawił się już na początku marca, w ligowym meczu Barcelony z Athletic Bilbao. Holender wrócił do gry na kwietniowe El Clasico z Realem Madryt, ale jak się okazało był to jego ostatni mecz w tym sezonie. Od tamtego czasu trwał wyścig z czasem. Sztab medyczny i szkoleniowy reprezentacji Holandii miał nadzieję, że De Jonga uda się postawić na nogi i będzie gotowy do gry w finałach Mistrzostw Europy. Pomocnik znalazł się w 26-osobowej kadrze, brał udział w indywidualnych treningach, ale w poniedziałek ostatecznie została podjęta decyzja o odesłaniu go do domu.

“Frenkie de Jong musi opuścić Euro 2024. Pomocnik Barcelony nadal odczuwa zbyt duży dyskomfort związany z kontuzją kostki” – czytamy w oficjalnym komunikacie Holenderskiej Federacji Piłkarskiej (KNVB). Szkoleniowiec holenderskiego zespołu Ronald Koeman decyzję o tym, czy powoła innego zawodnika w miejsce De Jonga podejmie na późniejszym etapie. Sytuację komplikuje fakt, że na rozgrzewce przed towarzyskim meczem z Islandią nabawił się Teun Koopmeiners.

Holandia we wspomnianym meczu z Islandią wygrała pewnie 4:0. Na Euro 2024 Pomarańczowi są jednym z grupowych rywali Polski. Obie drużyny zmierzą się ze sobą już w najbliższą niedzielę (16 czerwca).

