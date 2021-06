JEDEN : JEDEN. No to.. Wasze zdrowie!



Wasze, drodzy piłkarze – bo wreszcie z poważnym rywalem na wielkiej scenie daliście to, na co czekaliśmy.



Wasze, drodzy Rodacy. Bo mamy powód.

Bawmy się, cieszmy się, bo NARESZCIE JEST Z CZEGO. Gratulacje dla Drużyny 🔥 #ESPPOL #strefaEuro