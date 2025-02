Hajto przejechał się po transferze Polaka. “Wypisał się z reprezentacji”

Marcin Kadziolka / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Bogusz bez miejsca w kadrze?! Hajto jasno na to wskazuje

W minionym okienku transferowym reprezentanci Polski dość licznie zmieniali klubu. Karol Świderski powędrował z Charlotte FC do Panathinaikosu Ateny, Nicola Zalewski zamienił AS Romę na Inter Mediolan, a Kacper Urbański został wypożyczony do Monzy. Swojego pracodawcę zmienił także – dość sensacyjnie – Mateusz Bogusz. Były już gracz Los Angeles FC przeniósł się do zespołu Cruz Azul w lidze meksykańskiej.

Ten transfer wzbudził mieszane uczucia wśród wielu kibiców. Zdaniem jednych, Bogusz powinien spróbować sił w Europie, szczególnie, że miał za sobą bardzo, ale to bardzo dobry sezon w MLS i spokojnie znalazłby pracodawcę w tej części świata. Z drugiej jednak strony słychać głosy, że w Meksyku może liczyć na bardzo dobre zarobki i żyć w ciekawym miejscu. Ostro transfer reprezentanta Polski skomentował jednak Tomasz Hajto, który w programie “Polsat Futbol Cast” na “polsatsport.pl” powiedział, że Bogusz tym ruchem wypisał się z reprezentacji Polski.

– Niesamowity kierunek. Dla mnie to jest kosmos. Kompletnie wypisał się z gry w reprezentacji. Różnica czasu, przy tym nawale meczów, jest zbyt duża. Po takiej podróży potrzebujesz dwóch dni, aby dojść do siebie. Organizm tego nie wytrzyma – stwierdził były reprezentant Polski, a obecnie ekspert “Polsatu Sport”.

