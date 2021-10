Sousa ma kolejny kłopot, tym razem dotyczy Szymańskiego

Reprezentacja Polski w sobotę rozegra mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Tymczasem ze zgrupowania kadry napłynęła kolejna zła wiadomość. Z powodu kontuzji w meczach z San Marino i Albanią może nie zagrać Damian Szymański.

Reprezentacja Polski zmierzy się w sobotę z San Marino

Do kolejnej potyczki w ramach eliminacji do mistrzostw świata Biało-czerwoni podejdą poważnie osłabieni

Z powodu naciągnięcia więzadła w kolanie trenować nie może Damian Szymański

Niepokojące wieści na temat stanu zdrowia Szymańskiego

Reprezentacja Polski po rozegraniu sześciu spotkań w tabeli grupy I plasuje się na trzeciej pozycji. Tym samym zbliżające się potyczki muszą być zwycięskie przez Biało-czerwonych, dzięki czemu wzrosną szanse reprezentacji Polski na awans do barażów.

Niestety dla polskich kibiców Paulo Sousa w najbliższych dwóch bojach nie będzie mógł prawdopodobnie skorzystać z Damiana Szymańskiego, o czym informuje Mateusz Skwierawski z WP SportoweFakty. Zawodnik doznał naciągnięcia więzadła w kolanie w trakcie ostatniego meczu ligowego.

Nowe informacje w sprawie stanu zdrowia piłkarza sugerują, że Szymański potrzebuje kilku dni na to, aby dojść do pełni zdrowia. To sprawia, że mało realny jest scenariusz, aby bohater Biało-czerwonych ze starcia sprzed miesiąca przeciwko Anglii, zagrał w październikowych spotkaniach drużyny narodowej.

Opiekun polskiej ekipy musi się zatem zmierzyć z kolejnym kłopotem. Już wcześniej pojawił się komunikat, że kontuzja wykluczyła ze zgrupowania Bartłomieja Dragowskiego. W jego miejsce powołany został Radosław Majecki z AS Monaco. Tymczasem we wtorkowym treningu z drużyną nie wziął udziału Kamil Glik, który tylko biegał dookoła boiska.

Czytaj więcej: