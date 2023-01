PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

W poniedziałkowy wieczór Cezary Kulesza opublikował zdjęcie z Fernando Santosem, co ostatecznie potwierdza, że to Portugalczyk zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski.

Cezary Kulesza dodał zdjęcie z Fernando Santosem

To właśnie Portugalczyk zostanie we wtorek ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Mistrz Europy z 2016 roku ma podpisać umowę aż do 2026 roku

Zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów – Santos nowym selekcjonerem!

Przedłużająca się saga związana z postacią nowego selekcjonera reprezentacji Polski wreszcie dobiegła końca. Chociaż jeszcze w poniedziałek rano wydawało się, że schedę po Czesławie Michniewiczu przejmie ktoś z dwójki Vladimir Petković – Paulo Bento, ostatecznie wybór padł na innego kandydata.

W poniedziałkowe popołudnie pojawiły się pierwsze zdjęcia Fernando Santosa po tym, jak przyleciał do Warszawy. Wówczas lawina newsów popłynęła już wartkim strumieniem. Podobno Portugalczyk podpisze niespodziewanie długi kontrakt, bo obowiązujący aż do 2026 roku. Do tego w jego sztabie mogą znaleźć się Łukasz Piszczek oraz Tomasz Kaczmarek.

Późnym wieczorem wszelkie spekulacje uciął sam Cezary Kulesza. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej opublikował zdjęcie z uśmiechniętym Fernando Santosem, zapraszając do udziału we wtorkowej konferencji prasowej na stadionie PGE Narodowym.

Do zobaczenia jutro na konferencji na @PGENarodowy! pic.twitter.com/cJVk8chP3i — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 23, 2023

Wszelkie szczegóły powinniśmy poznać we wtorek. Wspomniana konferencja rozpocznie się o godzinie 13:00.

Santos pracuje w zawodzie trenera już od ponad trzech dekad. Na swoim koncie ma liczne trofea zdobyte z FC Porto, a także Puchar Grecji, po który sięgnął z AEK-iem Ateny. Szczytem jego kariery był jednak ostatni okres, w którym prowadził reprezentację Portugalii. Doprowadził ją do mistrzostwa Europy w 2016 roku, a także do triumfu w Lidze Narodów z sezonu 2018/2019. Teraz jego pierwszym wyzwaniem będzie przygotowanie reprezentacji Polski do eliminacji do Euro 2024.

Czytaj więcej: Legenda reprezentacji Polski ma dołączyć do sztabu Santosa.