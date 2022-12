fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz według informacji Weszlo.com miał być już pewny przedłużenia kontraktu z PZPN-em po wywalczeniu awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze. Wygląda jednak na to, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Głos w sprawie zabrał w rozmowie z WP SportoweFakty sternik Polskiego Związku Piłki Nożnej – Cezary Kulesza.

Reprezentacja Polski w niedzielę zmierzy się w meczu 1/8 finału mistrzostw świata z Francją

W rozmowie z WP SportoweFakty prezes PZPN wyraził ciekawe zdanie

Wygląda na to, że kontrakt Czesława Michniewicz na 90 procent nie ma wpisanej klauzuli o automatycznym przedłużeniu

Michniewicz wciąż niepewny swojego losu po mundialu

Czesław Michniewicz objął stery nad reprezentacją Polski w pierwszym kwartale 2022 roku. Następca Paulo Sousy jak na razie napisał świetną historii w roli opiekuna Biało-czerwonych. Najpierw wywalczył awans na mundial w Katarze, następnie sprawił, że polska ekipa utrzymała się w Lidze Narodów UEFA w dywizji A. Tymczasem w trakcie trwających mistrzostw świata Michniewicz z reprezentacją Polski wywalczył awans do 1/8 finału. Polskiej drużynie udało się to po raz pierwszy od 36 lat.

Weszlo.com kilka dni temu przekazało, że dzięki promocji do fazy pucharowej mundialu kontrakt aktualnego selekcjonera został automatycznie przedłużony. Nie jest to jednak takie pewne, co zasugerował w rozmowie z WP SportoweFakty prezes PZPN. Sternik polskiego futbolu udzielił zaskakującej wypowiedzi, w której był na 90 procent przekonany, że nie ma zapisu w umowie Michniewicza o nowym kontrakcie. Jednocześnie przekazał, że po powrocie do Polski będzie musiał to sprawdzić.

Sam trener też nie jest do końca pewny warunków swojej umowy. W rozmowie na kanale “Cioną po oczach” na platformie YouTube przekazał, że sprawami jego kontraktu zajmuje się prawnik. – Ja generalnie podpisuję umowę i zawsze mam straszny problem z tym, żeby to czytać. Mój kontrakt przygotował prawnik, nie mam go ze sobą, ani na mailu. Nie wiem, co tam jest zapisane. Nie wybiegam tak daleko w przyszłość – powiedział Michniewicz.

52-letni trener jak dotąd prowadził reprezentację Polski w 12 meczach. Wygrał pięć razy, trzy spotkania zremisował i cztery przegrał. Stosunek goli to 12-15.

