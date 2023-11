IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka w tym sezonie zachwyca na francuskich boiskach

Radosław Majdan liczy, że bramkarz Nicei wystąpi od pierwszych minut w meczu z Łotwą

To spotkanie byłoby debiutem 24-latka w narodowych barwach

Radosław Majdan liczy na debiut Marcina Bułki w reprezentacji Polski

Marcin Bułka jest prawdopodobnie największym objawieniem tego sezonu w pięciu topowych ligach. Polski golkiper imponuje znakomitą formą od samego startu rozgrywek. W samych ciepłych słowach o 24-latku wypowiedział się ostatnio Jean-Luc Ettori.

Michał Probierz początkowo nie widział miejsca dla Marcina Bułki w reprezentacji Polski. Jednak kontuzja Bartłomieja Drągowskiego sprawiła, że 24-latka otrzymał powołanie na listopadowe zgrupowanie. Głos nt. bramkarza Nicei zabrał Radosław Majdan. Były golkiper w rozmowie z “Faktem” uważa, że selekcjoner podjął dobrą decyzję powołując Bułkę. Dodał również, że liczy na występ od pierwszych minut zawodnika urodzonego w Płocku w meczu towarzyskim przeciwko Łotwie.

– Jeżeli o powołaniu do kadry decydowałby tylko aktualna forma, to Marcin Bułka powinien o bluzę z numerem jeden walczyć z Wojciechem Szczęsnym. Z drugiej strony, by bramkarz udowodnił swoją wartość, to musi prezentować znakomitą formę dłużej niż przez 2-3 miesiące. Francja na razie jest nim zachwycona, boje rekordy skutecznych interwencji, obronionych strzałów. Nie możemy kogoś takiego pomijać – powiedział.

– To spotkanie wciąż ma spore znaczenie jeśli chodzi o układ w naszej grupie i pewnie zagra Wojtek. Towarzyski mecz z Łotwą jest doskonałą okazją, by Marcin Bułka zadebiutował w reprezentacji. Chociażby, by sprawdził się na gruncie kadrowym. Pamiętamy z przeszłości zawodników z pola, którzy w klubach grali świetnie, a w kadrze prezentowali się przeciętnie. Nie wyobrażam sobie, by Bułka nie zagrał w wyjściowym składzie – podsumował były reprezentant Polski.

Sprawdź także: Błaszczykowski mówi, czego potrzebuje reprezentacja Polski