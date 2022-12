fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza i Czesław Michniewicz

Wciąż nie wiemy, kto w przyszłym roku poprowadzi reprezentację Polski. Formalnie selekcjonerem dalej jest Czesław Michniewicz, ale jego losy wydają się być przesądzone. “Super Express” przekonuje, że na nowego trenera PZPN jest w stanie przeznaczyć nawet 2,5 miliona euro.

Kontrakt Czesława Michniewicza obowiązuje do końca roku

Wszystko wskazuje na to, że nie będzie on dłużej prowadził polskiej reprezentacji

PZPN jest gotów zaproponować nowemu selekcjonerowi ogromną pensję

PZPN ściągnie znane nazwisko?

Reprezentacja Polski zakończyła swój udział na mistrzostwach świata w 1/8 finału, kiedy to przegrała z Francją 1-3. Co prawda Czesławowi Michniewiczowi udało się wypełnić cel, jakim był awans do fazy pucharowej, lecz po występie Biało-Czerwonych pozostał spory niesmak. Ponadto, każdego dnia w mediach pojawiają się doniesienia, które sugerują, że losy byłego trenera Legii Warszawa są już przesądzone. Polski Związek Piłki Nożnej nie zdecydował się na skorzystanie z klauzuli przedłużającej wygasający wraz z końcem roku kontrakt. Nie wykluczył dalszej współpracy, natomiast najprawdopodobniej do niej nie dojdzie.

Po nowym roku powinniśmy więc poznać nazwisko nowego selekcjonera. Dotychczas przewinęło się wielu kandydatów, a najczęściej mówi się o Andriju Szewczence czy Herve Renardzie. Wydaje się natomiast, że na drodze do zakontraktowania uznanego nazwiska mogą stać ograniczenia finansowe.

“Super Express” podaje natomiast zupełnie inne wiadomości, bowiem z tych informacji wynika, że PZPN jest gotów zapłacić nowemu selekcjonerowi ogromne pieniądze. Mówi się nawet o pensji w wysokości 2,5 miliona euro, czyli kilkukrotnie większej od obecnych zarobków Czesława Michniewicza. Taka kwota z pewnością mogłaby skłonić wielu ciekawych trenerów do podjęcia pracy w polskiej kadrze.

Jak donosi Super Express, w przypadku zakontraktowania nowego trenera przez PZPN, pensja 🇵🇱 selekcjonera ma wynieść ok. 𝟐,𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨❗



To pensja 5x większa od obecnych zarobków Cz. Michniewicza i porównywalna do L. Scaloniego – obecnego trenera Argentyny. 🇦🇷💰 pic.twitter.com/E283RZFNaJ — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 19, 2022

