Reprezentacja Polski z historycznym sukcesem. Po raz pierwszy od 31 lat

Reprezentacja Polski kobiet do lat 17 bezbramkowo zremisowała z Brazylią. Ten wynik pozwolił Biało-Czerwonym na awans do ćwierćfinału MŚ.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zuzanna Witek

Polki zapisały się w historii

Reprezentacja Polski kobiet do lat 17 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata mierzyła się z Brazylią. Biało-Czerwone nie mogły przegrać – zwycięstwo lub remis pozwalały im na awans do kolejnej fazy zmagań, natomiast porażka oznaczałaby definitywny koniec marzeń. Po dwóch spotkaniach podopieczne trenera Marcin Kasprowicza miały na koncie cztery punkty, natomiast rywalki wywalczyły trzy oczka.

Pojedynek o awans był rozgrywany w wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycznych. Obie ekipy musiały radzić sobie z silnym deszczem i niezwykle grząską murawą. Ostatecznie Polkom udało się utrzymać korzystny rezultat i zremisować z Brazylijkami. Biało-Czerwone zakończyły fazę grupową z pięcioma punktami i bilansem bramkowym wynoszącym 2:0.

TAK! TAK! TAK! 😍

TU NAPRAWDĘ DZIEJE SIĘ HISTORIA! 👏🏻



Bezbramkowy remis z Brazylią daje nam awans do ćwierćfinałów! ✅

—-

FT' #POLBRA 0:0 #U17WWC pic.twitter.com/kPyu4rz6Bf — Łączy nas piłka kobieca (@laczynaskobieca) October 23, 2024

W ćwierćfinale ekipę Marcina Kasprowicza zmierzy się z Koreą Północną, która rywalizowała w grupie C. Rywalki naszej reprezentacji wygrały wszystkie mecze, pokonując Meksyk 4:1, Kenię 3:0 i Anglię 4:0. Lepszy z pary Polska – Korea Północna w półfinale trafi na zwycięzcę pojedynku Nigeria – USA.

Polki po raz pierwszy w historii awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Świata do lat 17. Warto dodać, że jest to pierwszy od 31 lat awans jakiejkolwiek młodzieżowej reprezentacji Biało-Czerwonych do ćwierćfinału mundialu.