Reprezentacja Polski U21 odwróciła losy meczu. Kozłowski show [WIDEO]

Reprezentacja Polski do lat 21 zdołał wziąć rewanż za marcową porażkę na Stadionie Śląskim. Drużyna Adama Majewskiego pokonała Bułgarię w Sofii.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Reprezentacja Polski U21 wygrywa z Bułgarią

Młodzieżowa reprezentacja Polski przystępowała do rywalizacji z Bułgarami jako wicelider grupy D eliminacji do Mistrzostw Europy 2025. Chociaż Biało-Czerwoni w tabeli wyprzedali wtorkowych rywali, to w marcu musieli uznać ich wyższość. Spotkanie na Stadionie Śląskim w Chorzowie zakończyło się skromnym zwycięstwem gości. Jedyną bramkę zdobył Marin Petkow.

To Bułgaria lepiej rozpoczęła pojedynek na Stadionie Aleksandyra Szałamanowa. W 29. minucie Emil Cenow skorzysta z podania Veljko Jelekovicia i strzałem z bliskiej odległości zaskoczył zasłoniętego Kacpra Tobiasza. Polacy odpowiedzieli już po przerwie. W 52. minucie Kacper Kozłowski po indywidualnej akcji dorzucił do Filipa Szymczaka, a ten popisał się celną główką.

𝐑𝐀𝐙 𝐈 𝐃𝐖𝐀 🔥 Wychodzimy na prowadzenie z Bułgarią ✅



Kacper Kozłowski ➡️ Filip Szymczak ⚽

Kacper Kozłowski ➡️ Tomasz Pieńko ⚽



🔴 📲 OGLĄDAJ #BULPOL ▶️ https://t.co/kRxtQd9B0Y pic.twitter.com/WjmcMkw7JV — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 10, 2024

Cztery minuty później Biało-Czerwoni wyszli na prowadzenie. Kozłowski dopadł do piłki przed linią końcową i wycofał przed bramkę, a Tomasz Pieńko pokonał Damiana Christowa. W 78. minucie Jakub Kałuziński pewnie wykonał rzut karny i ustalił wynik meczu na 3:1 dla podopiecznych Adama Majewskiego.

Po ośmiu kolejkach w grupie D prowadzą Niemcy, którzy mają na koncie 22 punkty. Polacy z 18 oczkami zajmują 2. lokatę i mogą być pewni jego utrzymania – do końca kwalifikacji zostały tylko dwa mecze. Bułgaria traci sześć pkt i jest trzecia.