Polska U21 - Niemcy U21 to spotkanie w ramach eliminacji do młodzieżowych Mistrzostw Europy 2025. W Łodzi padł remis 3:3. Podopieczni Adama Majewskiego walczą o bezpośredni awans i czekają na wyniki innych meczów.

Michał Kość / PressFocus Na zdjęciu: Polska - Niemcy: Mariusz Fornalczyk

Polska na młodzieżowym Euro 2025

We wtorkowym spotkaniu w Łodzi Polska walczyła o bezpośredni awans na przyszłoroczne młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Biało-Czerwoni w decydującym dla siebie meczu mierzyli się z pewnymi kwalifikacji Niemcami, którzy już przed tym pojedynkiem mogli cieszyć się ze zwycięstwa w grupie D.

Podopieczni Adama Majewskiego marzyli o bezpośrednim awansie, który mogli uzyskać, jeżeli zakończyliby rywalizację w eliminacjach w gronie trzech najlepszych ekip z drugim miejsc. Pozostałe drużyny z tych lokat czeka walka w barażach.

Do przerwy reprezentacja Niemiec U-21 prowadzi z Polską 3:1 ⚽️



Gol Marczuka dał nadzieję, ale niestety tylko na chwilę…



🔴 📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/LF5Cz0Q4PY pic.twitter.com/9uO9RGY6ma — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 15, 2024

Niestety, już w 3. minucie Nicolo Tressoldi trafił do siatki Kacpra Tobiasza. Po 14 minutach gospodarze za sprawą Dominika Marczuka doprowadzili do wyrównania, ale już cztery minuty później Paul Wanner pozbawił ich radości. W 30. minucie Bright Arrey-Mbi powiększył przewagę Niemców do dwóch bramek.

Po zmianie stron Polacy wrócili do gry i w 50. minucie Jakub Kałuziński dobił strzał Marczuka. Osiem minut później na tablicy wyników pojawił się remis – Mariusz Fornalczyk popisał się kapitalnym uderzeniem po indywidualnej akcji.

Gol na wagę remisu! I być może na wagę awansu na EURO U-21 👏



Fantastyczny rajd Mariusza Fornalczyka na 3:3 w meczu Polski z Niemcami ⚽️ Teraz biało-czerwoni czekają na wyniki innych meczów. pic.twitter.com/0PrZEoVy2m — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 15, 2024

Biało-Czerwoni zdołali utrzymać ten rezultat i teraz czekają na wyniki innych spotkań. Losy drużyny ekipy Adama Majewskiego zależą od Belgii, która gr z Węgrami, i Chorwacji, która mierzy się z Grecją.