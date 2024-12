PressFocus Na zdjęciu: Ewa Pajor

Polska lepsza od Austrii w finale baraży. Pajor przypieczętowała awans

We wtorkowy wieczór odbył się rewanżowy mecz między Austrią a Polską w ramach finału baraży o awans na kobiece Mistrzostwa Europy 2025. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie na Polsat Plus Arenie w Gdańsku padło łupem naszych rodaczek, który wygrały 1:0 po bramce Natalii Padilli. Tak więc Biało-Czerwone przystępowały do dzisiejszego pojedynku w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ z zapasem jednego gola.

W pierwszej połowie meczu Austriaczek z Polkami oglądaliśmy akcje zarówno drużyny gospodarzy, jak i zespołu gości. W 7. minucie przed wielką szansą stanęła Natalia Padilla, która jednak nie wykorzystała świetnej okazji na zdobycie bramki. Ta sytuacja prawie zemściła się w 42. minucie, kiedy to nasze rywalki mogły objąć prowadzenie, ale na wysokości zadania stanęła nasza doskonała bramkarka, czyli Kinga Szemik.

W drugiej części gry działo się trochę mniej, a pierwszego gola w tym pojedynku obejrzeliśmy dopiero w doliczonym czasie. Na szczęście był to gol strzelony przez podopieczne Niny Patalon – do siatki trafiła obchodząca dzisiaj swoje 28. urodziny Ewa Pajor. To oznacza, że rewanżowe spotkanie Polski z Austrią ostatecznie zakończyło się wynikiem 1:0 (2:0 w dwumeczu) dla naszych rodaczek, które po raz pierwszy w historii awansowały na Euro. Przyszłoroczna impreza odbędzie się w Szwajcarii.

Polska – Austria 1:0 (0:0)

1:0 Ewa Pajor 90+4′