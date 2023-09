Piszczek skomentował wywiad Lewandowskiego. “Powinien powiedzieć to w szatni”

IMAGO / Marcin Bulanda / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Robert Lewandowski tuż przed startem wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski udzielił telewizji “Eleven Sports” oraz portalowi “Meczyki.pl” głośnego wywiadu, który obił się szerokim echem. Snajper Barcelony m.in. przyznał, że w kadrze brakuje osobowości, co następnie na antenie Viaplay skomentował Łukasz Piszczek.

– Robert mówi, że kadrze brakuje osobowości. Ja może nie szedłbym tak daleko, bo on też jest częścią drużyny. Jeśli ma coś takiego do powiedzenia, to powinien powiedzieć to w szatni. Nie było zawsze tak, że myśmy się ze sobą zgadzali na różne tematy. Ale każdy miał swoje zdanie i mógł się wypowiedzieć. (…) Teraz to już wewnętrzna sytuacja tej grupy. Mają zgrupowanie i powinni to wyjaśnić w swoim gronie – powiedział Łukasz Piszczek.

– Robert mocno punktował, że jest wytykany, że musi wziąć odpowiedzialność. Ale czego też się spodziewać? Jednak jesteś zawodnikiem, który od lat gra na najwyższym poziomie. (…) Możliwe, że jest to początek, by tę karierę w reprezentacji wygasić – dodał były reprezentant Polski.

Łukasz Piszczek o poprzednim pokoleniu "charakternych zawodników"



