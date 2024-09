Probierz nie powołał Grabary. Były reprezentant Polski wskazał powód nieobecności

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara nie przyjechał, bo jest Drągowski – mówi Onyszko

Kamil Grabara latem oficjalnie został nowym bramkarzem VfL Wolfsburg. W nowym klubie od początku pobytu spisuje się fantastycznie. Co więcej, według ocen Kickera jest najlepszym bramkarzem Bundesligi po 2. kolejkach sezonu 2024/2025. Mimo wysokiej dyspozycji wychowanek Ruchu Chorzów nie znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na wrześniowe zgrupowanie. Michał Probierz po raz kolejny pominął 25-latka przy powołaniach.

2-krotny reprezentant Polski Arkadiusz Onyszko w rozmowie z portalem Meczyki.pl zasugerował, że nieobecność Grabary może być związana z Bartłomiejem Drągowskim. Obaj bramkarze od czasów rywalizacji o miejsce między słupkami w kadrze młodzieżowej nie pałają do siebie sympatią. Według byłego golkipera m.in. FC Midtjylland czy Odense BK selekcjoner biało-czerwonych nie chciał, aby w kadrze były jakieś niesnaski.

– Myślę, że Kamil Grabara zasłużył na to, żeby go powołać. Ale rozumiem też trenera Michała Probierza, że nie chce robić “zadymek” w drużynie, żeby były jakieś niesnaski. Myślę, że Kamil Grabara nie przyjechał, bo jest Drągowski. To nie jest tajemnica. Wiem doskonale, że od reprezentacji młodzieżowych panowie się za bardzo nie lubią – powiedział Arkadiusz Onyszko na kanale Meczyki.pl.

Arkadiusz Onyszko wskazał również kandydata do miana bramkarza numer jeden. Niedawno Wojciech Szczęsny zdecydował się zakończyć przygodę z futbolem. W związku z tym w bramce reprezentacji Polski powstała luka, którą Michał Probierz musi wypełnić w Lidze Narodów.

– Myślę, że trener aktualnie nie może postawić na innego bramkarza niż Łukasz Skorupski. Natomiast uważam, że Marcin Bułka w perspektywie czasu będzie numerem jeden w reprezentacji Polski – dodał 2-krotny reprezentant Polski.