.@matswiecicki: Co myślicie o powołaniu zawodnika z pierwszej ligi? Czy Czesław Michniewicz powinien to zrobić, jak ma taki pomysł? @LukaszWisniowsk: Widzę, że to pytanie nie jest przypadkowe… #MisjaFutbol ⤵⤵⤵https://t.co/n7xcSkxB8t pic.twitter.com/f0LpF7DXps