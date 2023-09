Kamil Glik zaliczył sensacyjny powrót do Ekstraklasy, podpisując dwuletni kontrakt z Cracovią. Działacz krakowskiego klubu Stefan Majewski uważa, że doświadczony obrońca dobrymi występami zasłuży na miejsce w polskiej kadrze.

fot. Imago/ Krzysztof Porebski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kamil Glik

Kamil Glik podpisał dwuletni kontrakt z Cracovią

Stefan Majewski wierzy, że defensor zdoła powrócić do reprezentacji Polski

Jeszcze w czerwcu 25-latek grał dla Biało-Czerwonych

“Wiek odgrywa rolę, ale nie tak dominującą”

Od lipca Kamil Glik rozglądał się za nowym klubem. Najpierw jego celem było pozostanie we Włoszech, lecz z uwagi na brak atrakcyjnych ofert otworzył się również na inne destynacje. Nie wykluczył powrotu do Polski, gdzie budził zainteresowanie wielu ekip. Najkonkretniejsza okazała się Cracovia, która podpisała z doświadczonym defensorem dwuletni kontrakt.

Po udanej zagranicznej przygodzie Glik wrócił więc do Ekstraklasy. W Cracovii nie mają wątpliwości, że to olbrzymie wzmocnienie, a pomimo zaawansowanego wieku wielokrotnego reprezentanta kraju wciąż stać na świetną grę. Dyrektor sportowy Pasów Stefan Majewski uważa wręcz, że Glik dobrymi występami zapracuje sobie na powrót do reprezentacji Polski.

– Jeżeli popatrzymy na inne reprezentacje, tam są zawodnicy po 37-38 lat. Myślę, że tutaj wiek odgrywa rolę, ale nie tak dominującą, żeby decydować o powołaniu, tu decydują umiejętności, sposób grania i to w jakiej formie jest zawodnik. Miejmy nadzieję, że Kamil Glik poprzez swoją grę pokaże, że należy się mu to miejsce w kadrze – wyjaśnił działacz Pasów.

