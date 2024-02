IMAGO / Mikolaj Barbanell/ZUMA Wire Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w obszernym wywiadzie dla kanału Foot Truck zabrał głos między innymi na temat krytyki wobec jego osoby

Kapitan reprezentacji Polski przyznał, że doskwierała mu negatywna atmosfera wokół kadry

Napastnik Barcelony miał dość, że ciągle musi tłumaczyć się z kryzysu reprezentacji

Lewandowski uderzył w PZPN. Polak czuł się przytłoczony

Robert Lewandowski w 2023 roku zebrał ogrom krytyki za występy w Barcelonie oraz reprezentacji Polski. Kapitan naszej kadry wiele razy musiał tłumaczyć się kibicom z: porażek, afer oraz wielu nieprzyjemnych rzeczy. Lewandowski w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim i Kubą Polkowskim (kanał Foot Truck w serwisie YT) przyznał, że czuł się przytłoczony wieloma rzeczami.

Zobacz również: Michał Probierz stanowczo ws. Lewandowskiego. Apel selekcjonera

– Był moment, że ta moja iskra nie była zgaszona, ale była przygaszona. Wszystko to, co się działo wokół PZPN-u – zaczął Lewandowski. – Niezależnie, co się dzieje, to ja jestem na froncie – dodał kapitan kadry, który ma świadomość, że wiele rzeczy mógł zrobić lepiej. Podkreślił jednak, że to na nim często skupiała się uwaga w momencie kryzysu.

– Było za dużo rzeczy, które musiałem wziąć na klatę, a tego wsparcia nie miałem. Osoby, które powinny mnie chronić, nie wspierały mnie. W pewnym momencie było już tego za dużo – skomentował Lewandowski.