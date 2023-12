W poniedziałek doszło do spotkania zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Cezary Kulesza przestrzegał na nim przed dziennikarzami. Prezes uważa, że grupa ta uwzięła się na obecną władzę w polskiej piłce.

W poniedziałek odbyło się zebranie zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Cezary Kulesza ostrzegał swoich pracowników przed kontaktem z dziennikarzami

Włodarczyk podkreśla, że zarząd nie widzi żadnych problemów w związku ze swoją pracą, pomimo katastrofalnego roku dla reprezentacji Polski

Kulesza ostrzega pracowników PZPN przed… dziennikarzami

W poniedziałek doszło do spotkania zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nie jest to istotny społecznie temat. Do ciekawych informacji dotarł jednak dziennikarz portalu Meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk.

Porozmawiał on bowiem z dwoma uczestnikami poniedziałkowego spotkania. Ci, rzecz jasna, chcą zachować anonimowość, ale ich przesłanie jest niepokojące. Według nich, choć za związkiem i reprezentacją Polski katastrofalny rok, prezes Cezary Kulesza nie zamierza szukać błędów u siebie czy we własnym obozie. Ostatnio głośnym faktem odbił się sposób zwolnienia Jakuba Kwiatkowskiego, który po 11 latach pracy nie otrzymał nawet podziękowania, zaś miesięczne wypowiedzenie dostał drogą pocztową.

– Na zarządzie powiedziano nam, że wszystko odbyło się w tym temacie jak należy. Tylko tego “dziękuję” w lakonicznym oświadczeniu zabrakło. Co do reszty działań w tym temacie nikt nie miał sobie nic do zarzucenia – cytuje jednego ze swoich rozmówców Włodarczyk.

Co istotne, Cezary Kulesza nawołuje do zachowania wszelkiej ostrożności przy kontakcie z dziennikarzami.

– Prezes podkreślał, że trzeba uważać na media, które się uwzięły na PZPN. Przygotowywany jest kolejny artykuł dotyczący koślawej działalności PZPN. Pytania na ten temat już przyszły na skrzynkę mailową. Członkowie zarządu mają od teraz zachowywać szczególną ostrożność. Zwłaszcza na wyjazdach. Kulesza podkreślał też, że przecież za Bońka było gorzej, ale była w tym temacie cisza i to jego prześladują media. Generalnie niemal wszystko co teraz złe wokół PZPN to wina mediów – twierdzi drugie anonimowe źródło.

