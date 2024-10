Kulesza zdradził kulisy rozmów z Markiem Papszunem

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza o dyskusjach z Markiem Papszunem

We wrześniu 2023 roku Cezary Kulesza ogłosił, że Michał Probierz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, zastępując Fernando Santosa. Wśród kandydatów na stanowisko rozważano również Marka Papszuna, który opuścił Raków Częstochowa, z którym zdobył mistrzostwo Polski. Jego osiągnięcia w klubie czyniły go poważnym konkurentem w wyścigu o posadę.

Papszun w rozmowie z tygodniem “Piłka Nożna” w lutym zasugerował, że proces wyboru selekcjonera był z góry zaplanowany, a on sam był jedynie elementem w grze Kuleszy. – Nie miałem żadnych szans, to nie była rywalizacja – stwierdził.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił odnieść się do zarzutów obecnego trenera Medalików. – To jest nieprawda. Powiedziałem trenerowi Papszunowi, że jest dwóch kandydatów on i Michał. Że dam odpowiedź w ciągu 4-5 dni. Rozmawialiśmy z Markiem przez dwie godziny na różne tematy – wyjaśnił.

– Wybór był trudny, cenię i Marka, i Michała, konsultowałem się z zarządem, tam 90% osób wskazało na Probierza – dodał. Piłkarską reprezentację Polski czekają mecze w ramach Ligi Narodów. Najbliższym rywalem Biało-czerwonych będzie Portugalia (12 października).