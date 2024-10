Boniek chwali powrót do wysokiej formy zawodnika Legii Warszawa

Zbigniew Boniek w rozmowie z portalem polsatsport.pl odniósł się do powołania Bartosza Kapustki do reprezentacji Polski. Były prezes PZPN podkreślił, że pomocnik Legii wraca do wysokiej formy.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek docenia Bartosza Kapustkę

Bartosz Kapustka po ośmiu latach wraca do reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz powołał pomocnika Legii Warszawa na październikowe zgrupowanie. Biało-czerwoni zmierzą się w nadchodzących meczach z Portugalią oraz Chorwacją.

Wychowanek Tarnovii Tarnów zadebiutował w kadrze w wieku zaledwie 18 lat. Pokazał się z dobrej strony na mistrzostwach Europy w 2016 roku. Jego występy przyciągnęły uwagę Leicester City, które zdecydowało się na jego transfer. Od ponad czterech lat gra przy Łazienkowskiej i jest znaczącą postacią w zespole Goncalo Feio.

– Mam wrażenie, że dochodzi do wysokiej formy. Trzeba tylko trzymać kciuki, żeby mu się nic nie stało, bo on zawsze, gdy osiąga najwyższą dyspozycję, to go coś w mięśniu zakłuje, albo ma inne problemy zdrowotne – zauważył Zbigniew Boniek.

– Nie zmienia to faktu, że Bartek (Kapustka przyp.red.) jest inteligentnym zawodnikiem. To “ósemka”, która się liczy w polskiej hierarchii, bo zbyt wielu lepszych od niego piłkarzy na tę pozycję nie mamy – dodał. 27-letni ofensywny pomocnik w bieżącym sezonie rozegrał już 16 meczów, w których zdobył pięć goli.