Krzynówek surowo ocenił Michała Probierza

ZUMA Press Inc / Maciej Gillert / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz i Jacek Krzynówek

Jacek Krzynówek krytykuje selekcjonera kadry

Reprezentacja Polski w sobotę uległa Portugalii (1:3) na PGE Narodowym w trzeciej kolejce Ligi Narodów. Biało-Czerwoni już we wtorek staną przed kolejnym wyzwaniem, mierząc się z Chorwacją w Warszawie. Sebastian Walukiewicz i Jakub Piotrowski z powodu kontuzji musieli przedwcześnie opuścić zgrupowanie reprezentacji.

Według Jacka Krzynówka, selekcjoner Michał Probierz sprawia wrażenie osoby, która jest przekonana o swojej nieomylności, uparta i niechętna do słuchania innych. – Trzeba w końcu zmienić system gry z trójką stoperów i wyrzucić go do kosza. Jest kolejne zgrupowanie, gramy kolejny mecz w tym systemie i w kolejny meczu tracimy sporo bramek. Tylko w trzech meczach, czyli z Wyspami Owczymi, Łotwą i Walią zachowaliśmy czyste konto – ocenił były reprezentant Polski.

– Dziwi mnie to, że Michał Probierz nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego nie powołuje Casha do reprezentacji. Powtórzę się, ale Michał Probierz wygląda, jakby czuł się nieomylny – dodał. Sobotnia porażka była już czwartą dla Michała Probierza na stanowisku selekcjonera reprezentacji. Z 14 rozegranych spotkań narodowa kadra wygrała połowę, a trzy zakończyły się remisami.

Po trzech rozegranych kolejkach Ligi Narodów reprezentacja Polski zajmuje trzecie miejsce w swojej grupie. Na prowadzeniu znajduje się Portugalia z kompletem punktów, natomiast drugą pozycję zajmuje Chorwacja. Na dnie tabeli pozostaje Szkocja, która wciąż nie zdobyła ani jednego punktu.