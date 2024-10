Reprezentacja Polski do meczu z Chorwacją przystąpi bez podstawowego obrońcy? Piotr Kamieniecki z TVP Sport informuje, że Sebastian Walukiewicz może opuścić zgrupowanie Biało-Czerwonych.

Konrad Świerad / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski bez kluczowego defensora z Chorwacją?

W trzeciej kolejce rywalizacji w fazie grupowej Ligi Narodów Polska musiała uznać wyższość Portugalii. Biało-Czerwoni przegrali 1:3, a Łukasza Skorupskiego zaskoczyli Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo i… Jan Bednarek. Jedyną bramkę dla gospodarzy starcia w Warszawie w 78. minucie zdobył Piotr Zieliński.

Następnym przeciwnikiem podopiecznych Michała Probierza będzie Chorwacja. To spotkanie odbędzie się we wtorek. Faworytem zmagań na PGE Narodowym będą Chorwaci, którzy w pierwszym bezpośrednim meczu pokonali Polaków 1:0. Niewykluczone, że do tego starcia nasza kadra przystąpi bez podstawowego defensora.

Piotr Kamieniecki z TVP Sport zdradził, że Sebastian Walukiewicz może opuścić zgrupowanie i wrócić do Włoch. Obrońca Torino już w spotkaniu z Portugalią wystąpił osłabiony i “na lekach”. Jego stan zdrowia uniemożliwił mu rozegranie pełnego meczu z Os Navegadores i w przerwie został zmieniony przez Jakuba Kiwiora. 24-latek nie czuje się lepiej, dlatego Probierz rozważa odesłanie go do domu.

