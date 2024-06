Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Uraz kolejnego reprezentanta Polski

Do rozpoczęcia Euro 2024 pozostało coraz mniej czasu. W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski rozegrała ostatni sparing przed zbliżającym się wyjazdem do Niemiec. Towarzyski mecz z Turcją udało się wygrać po golach Karola Świderskiego oraz Nicoli Zalewskiego, co dobrze nastraja przed samym turniejem. Niemniej kibiców oraz sztab szkoleniowy mogą martwić liczne urazy, które w dwóch meczach kontrolnych – z Ukrainą oraz właśnie z Turcją – przytrafiły się naszym reprezentantom.

Przypomnijmy, już kilka minut po starcie piątkowego meczu z Ukrainą boisko musiał opuścić Arkadiusz Milik. Urazu nabawił się wtedy również Taras Romanczuk. Z kolei w potyczce z Turkami kontuzję prawdopodobnie złapał Karol Świderski, który będzie wykluczony z gry przez kilka dni. Z boiska zszedł także Robert Lewandowski, który poczuł lekki dyskomfort i podjęto decyzję, że lepiej dmuchać na zimne.

Okazuje się teraz, że to nie jedyne urazy po tym spotkaniu. Jak przekazał na platformie X (dawniej Twitter) Paweł Gołaszewski z tygodnika “Piłka Nożna”, drobny uraz przytrafił się także Pawłowi Dawidowiczowi. – Nie wyszedł na drugą połowę z powodu urazu. Zmiana była podyktowana drobną kontuzją – przekazał dziennikarz. Nie wiadomo, czy uraz obrońcy będzie dotkliwy na tyle, że wykluczy go z treningów na kilka dni.

