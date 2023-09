IMAGO/ ŁUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Fernando Santos

Mecz Albania – Polska może zadecydować o przyszłości Fernando Santosa

Selekcjoner Biało-Czerwonych spotyka się z coraz bardziej powszechną krytyką

Teraz pracę Portugalczyka komentuje Tomasz Hajto, były reprezentant i ekspert stacji Polsat Sport

Albania – Polska. Hajto: Santos myśli przede wszystkim o zarobkach

Tomasz Hajto przed spotkaniem z Wyspami Owczymi uderzył w Roberta Lewandowskiego. Były reprezentant Polski stwierdził, że “za jego czasów napastnik Barcelony nie byłby kapitanem kadry”. Teraz ekspert stacji Polsat Sport skrytykował Fernando Santosa. Co przed meczem Albania – Polska o selekcjonerze Biało-Czerwonych powiedział w programie Cafe Futbol?

– Dla Santosa numerem jeden są jego finanse, bo to właśnie te kwestie były dogadywane z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. On ubliża naszym młodym i utalentowanym piłkarzom. My, którzy siedzimy w kraju i oglądamy ich mecze, to możemy powiedzieć, że zagrali słabo, ale nie, że nie mają talentu i nie potrafią grać w piłkę – stwierdził Hajto w Cafe Futbol.

Nietrudno zauważyć, że atmosfera wokół kadry nie należy do najlepszych. Coraz więcej mówi się o możliwym zwolnieniu Santosa, które może dojść do skutku w przypadku porażki z Albanią.