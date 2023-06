"Z szacunku do Kuby usiadłem na murawie, udając zmęczenie, żeby sędzia zatrzymał grę i pozwolił na przeprowadzenie zmiany. Ostatecznie nic to nie dało. Wiem, jak bardzo bolesne było dla Kuby to stanie przy linii bocznej" - mówi Kamil Grosicki wspominając mecz z Japonią podczas mundialu w Rosji.