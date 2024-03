fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil Grosicki rozgrywa fantastyczny sezon i jest czołowym graczem Ekstraklasy

W marcu spróbuje wywalczyć z reprezentacją Polski awans na Euro

35-latek ma natomiast świadomość, że zbliża się do końca kariery

Grosicki musi się przygotować do zakończenia kariery

Kamil Grosicki w obecnym sezonie spisuje się doskonale. Notuje kapitalne liczby i jest prawdopodobnie najlepszym ofensywnym zawodnikiem w całej Ekstraklasie. 35-latek otrzymał więc zasłużone powołanie do reprezentacji Polski na marcowe zgrupowanie. Mimo zaawansowanego piłkarsko wieku, Pogoń Szczecin ma ogromną pociechę ze skrzydłowego.

Grosicki pozostaje w wysokiej formie, natomiast ma świadomość, że koniec kariery zbliża się wielkimi krokami. W rozmowie z Mateuszem Borkiem przyznaje, że obawia się momentu, w którym będzie musiał odwiesić buty na kołku. Zamierza się do niego odpowiednio przygotować, tak aby mieć konkretny plan na dalszą przyszłość.

– Boję się i staram się o tym w ogóle nie myśleć. Jak będę o tym myślał, to wpłynie to na moją koncentrację i formę podczas meczów oraz treningów. Kontuzje mnie omijają, nadal jestem zawodnikiem reprezentacji Polski. To mi pokazuję, że bardzo dobrze wykonuję swoją pracę i cieszę się tym.

– Przyjdzie taki czas, że trzeba będzie spojrzeć w lustro i powiedzieć, czy to jest ten moment. Na pewno takie obawy będą. Na to muszę się przygotować, żeby po zakończeniu kariery mieć cel na dalsze funkcjonowanie. Będę robił wszystko, aby pozostać przy piłce. To jest całe moje życie i jakieś pomysły mam, ale pochodzę do tego spokojnie – zdradza Grosicki.

