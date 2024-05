fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Cash do dyspozycji Probierza

Mistrzostwa Europy w Niemczech zainaugurują już 14 czerwca. Reprezentacja Polski dostała się na turniej po marcowych barażach i wygranych kolejno z Estonią oraz Walią. W fazie grupowej Biało-Czerwonych czeka bardzo wymagające wyzwanie, bowiem spotka się z Holandią, Austrią oraz Francją.

Michał Probierz wraz ze swoim sztabem konsekwentnie przygotowuje się do imprezy międzynarodowej. Powołania na Euro 2024 zamierza ogłosić 29 maja, kiedy to dobiegną końca wszystkie klubowe rozgrywki. Sporym znakiem zapytania była obecność Matty’ego Casha, nie z uwagi na jego dyspozycję, lecz różne problemy zdrowotne, które trapiły go w ostatnich miesiącach. Portal “WP Sportowe Fakty” donosi jednak, że zawodnik Aston Villi będzie do dyspozycji polskiego selekcjonera na zbliżający się turniej.

Cash pod koniec sezonu zasygnalizował problem z łydką. Rehabilitacja przebiega zgodnie z planem, więc już na początku czerwca będzie w stanie wskoczyć na najwyższe obroty. Probierz przyznawał jakiś czas temu, że nie wyobraża sobie, aby nie powołać 26-latka do kadry Biało-Czerwonych.

Reprezentacja Polski nie skorzystała jeszcze za bardzo na obecności Casha. Defensorowi nie brakuje oczywiście pecha, bowiem już dwukrotnie wypadł ze zgrupowania kadry z uwagi na urazy, których nabawił się w trakcie meczów. Teraz panuje wiara, że podobny problem się nie zdarzy, a Cash będzie dużą wartością na mistrzostwach Europy.