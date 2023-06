Ćwiąkała grzmi w temacie reprezentacji. “Jeśli z każdym jest coś nie tak, czy to oni są problemem?”

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Reprezentacja Polski ma za sobą kompromitujący mecz z Mołdawią (2-3)

Po zgrupowaniu w mediach pojawiły się doniesienia, że zawodnicy nie są do końca zadowoleni ze współpracy z selekcjonerem

Tomasz Ćwiąkała staje w obronie Fernando Santosa

“Piłkarze i baronowie mają się dostosować”

Reprezentacja Polski kilka dni temu w kompromitującym stylu przegrała w Kiszyniowie z Mołdawią (2-3) i znacząco skomplikowała sobie kwestię awansu na nadchodzące Mistrzostwa Europy. Biało-Czerwoni do przerwy prowadzili dwoma bramkami, lecz po zmianie stron dali się zaskoczyć i pokonać.

Po zakończeniu zgrupowania do mediów trafiły informacje, że niektórzy zawodnicy nie są zadowoleni ze współpracy z Fernando Santosem, który nie ma z nimi zbyt dużego kontaktu. Przeciwni selekcjonerowi są także niektórzy baronowie. To kolejna w ostatnich latach sytuacja, gdzie polscy kadrowicze zrzucają winę za wyniki na osobę trenera. Tomasz Ćwiąkała jest zdania, że problem leży gdzie indziej.

– Żadna filozofia nie pasuje do tej reprezentacji. Od czasów Adama Nawałka z każdym selekcjonerem jest coś nie tak. Jeśli z każdym selekcjonerem jest coś nie tak, to pojawia się pytanie, czy to oni są problemem?

– Nikt nie będzie tym reprezentantom odpowiadał. Przyjdzie Marek Papszun – zbyt wymagający. Przyjdzie Jan Urban – zbyt miły. Przyjdzie Maciej Skorża – zbyt “skorżowy”. Przyjdzie Niemiec – “nie, bo niemiecka szkoła do nas nie pasuje”. I tak będziemy się bujać od jednego do drugiego. Jeśli zatrudnia się trenera, to piłkarze i baronowie mają się do niego dostosować – uważa ekspert.

