Lewandowski powinien stracić opaskę w kadrze? Kucharski: mógłby zrezygnować z reprezentacji

Nie milkną echa kompromitacji, do jakiej reprezentacja Polski dopuściła w meczu eliminacji przeciwko Mołdawii. Cezary Kucharski w rozmowie z "Super Expressem" skomentował pomysł odebrania kapitańskiej opaski Robertowi Lewandowskiemu.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski przegrała w eliminacjach do Mistrzostw Europy z Mołdawią 2-3

Po tym meczu wielu kibiców oraz ekspertów podważa umiejętności przywódcze Roberta Lewandowskiego

Cezary Kucharski mówi o ewentualnych konsekwencjach odebrania napastnikowi kapitańskiej opaski

“Dyskusja na ten temat jest absurdalna”

W trakcie czerwcowego zgrupowania reprezentacja Polski doprowadziła do gigantycznej kompromitacji, przegrywając na wyjeździe z Mołdawią 2-3. Ten wynik sprawił, że sytuacja Biało-Czerwonych w eliminacjach do Mistrzostw Europy znacząco się skomplikowała. Zespół Fernando Santosa nie może dopuścić do kolejnych wpadek, jeśli chce awansować na turniej.

Nie milkną echa fatalnego spotkania, jakie Polacy rozegrali w Kiszyniowie. W mediach toczy się zażarta dyskusja na temat zachowania Roberta Lewandowskiego, który nie udzielił po meczu żadnego komentarza. Pojawiły się nawet głosy o odebraniu mu kapitańskiej opaski. O ewentualnych konsekwencjach tej decyzji mówi Cezary Kucharski.

– Dyskusja na ten temat jest absurdalna. Nie to kto nosi opaskę jest największym problemem, ale u nas jak zwykle szuka się kozłów ofiarnych, żeby rzucić coś na pożarcie opinii publicznej. Uważam, że odebranie Lewandowskiemu opaski mogłoby być przyczynkiem do jego rezygnacji z gry w reprezentacji.

– Nie można teraz zawrócić z obranej drogi i młodzi piłkarze muszą sobie z tym poradzić. Porażka z Mołdawią może sprawić, że większa liczba piłkarzy weźmie odpowiedzialności na swoje barki, o czym mówił już wcześniej Robert Lewandowski. Z Mołdawię przegraliśmy wyłącznie w sferze mentalności a nie umiejętności piłkarskich – powiedział w rozmowie z “Super Expressem”.

