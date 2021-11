Pressfocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Paulo Sousa jest obiektem krytyki z powodu swoich ostatnich decyzji. Głos na temat Portugalczyka zabrał prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Paulo Sousa zmaga się z falą krytyki po przegranym meczu z Węgrami, w którym nie zagrał Robert Lewandowski

Czy Portugalczyk musi się obawiać o swoją przyszłość w roli selekcjonera?

Wątpliwości w tej kwestii wyjaśnił Cezary Kulesza, prezes PZPN

Kulesza rozczarowany meczem z Węgrami

Reprezentacja Polski nie będzie rozstawiona w barażach o udział na mistrzostwach świata w 2022 roku. Biało-czerwoni mieliby ten przywilej w przypadku remisu z Węgrami. Doznali on jednak porażki 1:2. W spotkaniu tym nie zagrał Robert Lewandowski, co wzbudziło oburzenie mediów i opinii publicznej. Paulo Sousa jest zatem mocno krytykowany. Czy zatem Portugalczyk powinien obawiać się o swoją przyszłość?

– Obowiązuje nas podpisana umowa. Zgodnie z nią trener pracuje do końca eliminacji, a baraże są ich częścią. Celem jest awans na mundial i obiecuję, że jako PZPN dopełnimy wszelkich starań, by drużyna i trener mieli jak najlepsze warunki do odpowiedniego przygotowania się na decydujące marcowe mecze – zapowiedział w rozmowie ze Sport.pl Cezary Kulesza. Nie krył on jednak rozczarowania po słabym meczu Polaków.

– Mecz był słaby w naszym wykonaniu, nie wykorzystaliśmy okazji do tego, by zakończyć fazę grupową eliminacji ważnym zwycięstwem, które utwierdziłoby kibiców w przekonaniu, że drużyna idzie w dobrym kierunku – powiedział prezes PZPN.

– Nie ma co do tego wątpliwości, że bardzo mocno skomplikowaliśmy swoją sytuację, choć byliśmy zależni od siebie w kwestii rozstawienia. Czekamy teraz na losowanie. Baraże i tak zapowiadały się na niełatwo, a teraz poziom trudności wzrósł kilkukrotnie – przyznał Cezary Kulesza.

Czytaj także: Czarny scenariusz. Polska poznała potencjalnych rywali w barażach