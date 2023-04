Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie znajduje się obecnie w optymalnej formie

Reprezentant Polski jest mocno krytykowany przez hiszpańskie media

Forma 34-latka nie martwi jednak selekcjonera Fernando Santosa

Forma Lewandowskiego nie jest zmartwieniem dla selekcjonera

Robert Lewandowski od dłuższego czasu jest bez formy. Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich dziewięciu meczach dla FC Barcelony strzelił tylko trzy gole. Ponadto szerokim echem odbiło się w mediach zachowanie Polaka, który w rywalizacji z Atletico Madryt w prostej sytuacji nie zdecydował się podać piłki do Raphinhy, czym zaprzepaścił znakomitą szansę na podwyższenie prowadzenia.

Forma 34-latka była jednym z wątków poruszonych podczas wywiadu Fernando Santosa z TVP Sport. Portugalczyk podkreślił jednak, że nie martwi się dyspozycją napastnika.

– Najlepsi piłkarze świata nie zawsze są w najlepszej dyspozycji. Przede wszystkim dotyczy to napastników, są takie momenty, gdy nie zdobywają bramek. Tak jest u wielu gwiazd. Jeśli chodzi o Lewandowskiego, to czy po tym, jak nie strzelił gola w trzech-czterech meczach, to przestał być dobrym piłkarzem? Absolutnie nie zgadzam się, że jest to kryzys. Robert bardzo angażuje się i pracuje dla drużyny – stwierdził Portugalczyk.

– Robert to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, w swojej karierze miał i lepsze, i gorsze momenty. To normalne. Nie znam Roberta jeszcze bardzo dobrze, spędziłem z nim dopiero tydzień. Nie poznałem jeszcze jego struktury emocjonalnej, ale mam wrażenie, że to silny facet. Mam zaufanie do tego, co robi – dodał.

W czerwcu reprezentację Polski czekają towarzyski mecz z Niemcami, a także spotkanie eliminacji do EURO z Mołdawią.

Sprawdź również: Zaskakujące słowa Fernando Santosa ws. meczu z Niemcami. Selekcjoner nie owijał w bawełnę