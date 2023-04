fot. Eleven Sports Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zmarnował doskonałą okazję

Kapitan reprezentacji Polski nie podał piłki do swojego zespołowego kolegi

Napastnik zdecydował się na strzał i fatalnie spudłował

Egoistyczne zachowanie Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie notuje dobrego okresu. Polak strzela niewiele goli, a ponadto popełnia proste błędy techniczne i często bywa zwyczajnie niewidoczny.

Od początku niedzielnego spotkania z Atletico Madryt napastnik był aktywny i wykazywał sporą chęć do gry. Realnie zagrażał bramce Jana Oblaka, lecz nie był w stanie go pokonać. Do przerwy FC Barcelona prowadziła 1-0 po golu Ferrana Torresa, a po zmianie stron Atletico dążyło do wyrównania.

W 76. minucie przed znakomitą szansą stanął Lewandowski. Polak otrzymał podanie za linię obrony i pobiegł w kierunku pola karnego Los Rojiblancos. Oblak zdecydował się na dalekie wyjście z bramki, skracając kąt strzału napastnikowi. Ten nie zdecydował się na zagranie do świetnie ustawionego Raphinii, tylko postanowił indywidualnie zakończyć akcję i… fatalnie spudłował.

🇵🇱 Robert Lewandowski powinien w tej sytuacji podawać… 😬



FC Barcelona prowadzi z Atlético Madryt, ale to powinien być gol! ⚽️😳 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/EJFYvr5qUr — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 23, 2023

Zachowanie Lewandowskiego z pewnością odbije się w mediach szerokim echem. Jego notowania w FC Barcelonie nie są obecnie najwyższe, a kibice coraz częściej go krytykują.

