Choć Matty Cash odebrał już polskie obywatelstwo, jego występ w listopadowych meczach naszej reprezentacji jest niepewny. Problem stanowić mogą dokumenty zapewniające, że nie grał w młodzieżowych zespołach kadry angielskiej. Według Tomasza Włodarczyk PZPN naciska, by przyspieszyć ten proces.

Matty Cash kilka dni temu otrzymał polskie obywatelstwo

Może się jednak okazać, że przez kwestie biurokratyczne obrońca Aston Villi nie wystąpi w listopadowych meczach reprezentacji Polski

PZPN działa, by przyspieszyć ten proces

Występ Matty’ego Casha w listopadowych meczach kadry stoi pod znakiem zapytania

Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl podał niepokojącą informację. Według niej nie jest pewne, że Matty Cash wystąpi w listopadowych spotkaniach reprezentacji Polski.

W trakcie tego zgrupowania Biało-czerwoni zmierzą się z Andorą i Węgrami. Ich stawką będzie zapewnienie sobie miejsca w barażach do mistrzostw świata. By to osiągnąć, podopieczni Paulo Sousy muszą najpewniej uzbierać cztery punkty.

W tych spotkaniach z pewnością przydałby się Matty Cash. Zawodnik otrzymał już polskie obywatelstwo i zapewnił, że da z siebie wszystko w reprezentacyjnej koszulce. Może się jednak okazać, że jego debiut zostanie odroczony.

To bardzo ważny dzień dla mnie i mojej rodziny. Mój wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa został zatwierdzony przez polskie władze. Dziękuję panu prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły.Czas na nowe wyzwania, dam z siebie wszystko dla tego Kraju❤️🇵🇱 pic.twitter.com/kTqA8kU7Ep — Matty Cash (@mattycash622) October 26, 2021

By wystąpić z orłem na piersi zawodnik Aston Villi potrzebuje kilku dokumentów. Po pierwsze paszportu, z czym nie powinno być większych problemów. Schody pojawiają się w kontekście dokumentu zatwierdzającego, że 24-latek nie grał w angielskich reprezentacjach. Dokumentacja ta musi następnie trafić do FIFA. PZPN obawia się ewentualnych zarzutów o wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, dlatego też działa już w kwestii przyspieszenia finalizacji procesu. Na ten moment pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie i liczyć, że nadejdzie ono przed 12 listopada, gdy Biało-czerwoni mierzyć się będą z Andorą.

