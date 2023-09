IMAGO / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Mateusz Borek

Wywiad Mateusza Święcickiego z Robertem Lewandowskim dla Eleven Sports i Meczyki.pl odbija się szerokim echem w polskich mediach. Kapitan reprezentacji Polski poruszył w nim wiele kwestii odnosząc się między innymi do Łukasza Skorupskiego czy braku osobowości w polskiej kadrze.

Mateusz Borek zwrócił jednak uwagę na zupełnie coś innego, a mianowicie zachowanie Mateusza Święcickiego, który prowadząc wywiad zacytował wiadomość SMS wysłaną przez Kamila Grosickiego do Roberta Lewandowskiego.

– Jestem zbulwersowany wypowiedzią kolegi Święcickiego, który powiedział, że SMSa o takiej treści przesłał Robertowi Kamil Grosicki. No powiem szczerze, jestem 18 lat z moją żoną i nie przeczytałem nigdy jej SMSa, którego mi nie pokazała. Nie zaglądam w telefon mojego syna. I jak przeczytałem, czy usłyszałem taką wypowiedź, że Kamil Grosicki wysłał do Roberta Lewandowskiego SMSa o treści następującej i jest zacytowany SMS prywatny 89-krotnego reprezentanta Polski do kapitana reprezentacji Polski to się zastanawiam, o co w tej zabawie chodzi – przyznał Mateusz Borek.

