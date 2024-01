Zbigniew Boniek na antenie "Prawdy Futbolu" wspomniał o swoim pożegnaniu z PZPN-em. Były prezes zwrócił się wówczas do współpracowników, żeby "rządzili tak, żeby ludzie po dwóch latach nie mówili, że Zbigniewa Bońka brakuje".

Zbigniew Boniek wrócił do momentu rozstania z fotelem prezesa PZPN

Od ponad dwóch lat na jego miejscu zasiada Cezary Kulesza

Według wielu obie kadencje nie mają ze sobą porównania

Mówią, czy nie mówią?

Kadencja Cezarego Kuleszy w roli prezesa PZPN przebiega pod znakiem licznych afer i sytuacji budzących powszechne oburzenie. Przez ostatnie ponad dwa lata związek stracił na wizerunku wśród sponsorów oraz kibiców m.in. poprzez zaproszenie na pokład samolotu kadry skazanego za korupcję w sporcie Mirosława Stasiaka. Do tego doszły bardzo słabe, a momentami wręcz fatalne wyniki sportowe. Wszystko to przekłada się na opinie wielu fanów, którzy tęsknią za erą Zbigniewa Bońka. Ciekawe słowa wygłosił teraz były szef PZPN-u odnosząc się do pożegnania z posadą.

– Gdy żegnałem się z PZPN-em z uśmiechem na twarzy powiedziałem: Panowie, zapamiętajcie jedną rzecz – rządźcie tak, żeby ludzie po dwóch latach nie mówili, że Zbigniewa Bońka brakuje – powiedział na antenie “Prawdy Futbolu”.

