Bartosz Slisz wskazał atuty reprezentacji Walii. Na to musimy uważać

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Reprezentacja Polski już we wtorek zagra z Walią w finale baraży

W dzisiejszej konferencji prasowej wziął udział Bartosz Slisz

24-latek zabrał głos na temat naszego najbliższego rywala

Bartosz Slisz: Musimy być na to gotowi

Za nami niedzielna konferencja prasowa reprezentacji Polski, która wkrótce uda się w podróż do Walii. Biało-Czerwoni we wtorek (26 marca) o godzinie 20:45 na Cardiff City Stadium powalczą o awans do EURO 2024. Bartosz Slisz wymienił atuty naszego najbliższego rywala.

– Reprezentacja Walii jest dobrze zorganizowana. Potrafią świetnie się ustawić w obronie, grają ustawieniem 3-4-3, dobrze czują się w kontratakach, więc musimy być na to gotowi. Mają szybkich zawodników, którzy potrafią się obrócić z piłką i mają dużą jakość piłkarską. Ale myślę, że w dużym stopniu powinniśmy się skupić na swojej grze – powiedział Bartosz Slisz.

– Z mniej wymagającym rywalem, czyli Estonią, pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę, ale musimy to udowodnić w następnym spotkaniu – dodał były pomocnik Legii Warszawa.

– Kluczem do sukcesu będzie kolektyw w defensywie i stwarzanie sobie sytuacji, żeby nasi napastnicy mogli jakąś wykorzystać i żebyśmy koniec końców mogli cieszyć się ze zwycięstwa – zakończył.